Attività commerciali chiuse di domenica e nei festivi

domenica 19 aprile;

sabato 25 aprile;

domenica 26 aprile;

venerdì 1 maggio;

domenica 3 maggio.

sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati rionali giornalieri ubicati nelle seguenti aree: via Rovereto; piazza Matteotti; via Monte Pollino; via Parisi; via Marecchia; via Cimitero (mercato dei fiori);

sospensione delle attività commerciali di vendita di cibi e bevande con apparecchi automatici self service H24 presenti sul territorio comunale;

chiusura del complesso cimiteriale.

A seguito del nuovo decreto del presidente Giuseppe Conte per la proroga al 3 maggio delle misure di contenimento del contagio da nuovo coronavirus, la sindaca Rosa Melodia firma una nuova ordinanza con cui vengono prorogate le disposizioni a livello locale e viene esteso a tutte le giornate festive (giorni di domenica compresi) l'obbligo di chiusura delle attività commerciali.Nello specifico si ordina "la chiusura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), nelle giornate di:Resta consentito lo svolgimento del servizio di consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie.Con la stessa ordinanza si rinnovano i provvedimenti di