Musica e solidarietà per la cooperativa "Nuovi orizzonti"

Una serata di musica e divertimento per abbracciare simbolicamente le comunità cittadine e per celebrare 26 anni di storia. La storia della cooperativa sociale Nuovi Orizzonti che dal 1993 ha creato la sua identità attorno al modello dell'impresa sociale e ogni giorno si impegna a perseguire il proprio scopo, grazie a una struttura organizzativa che contempera qualità e sostenibilità ed è costantemente orientata alla soddisfazione dei bisogni e delle attese dei suoi utenti. Una struttura che l'ha resa una realtà territoriale abbracciando non solo le esigenze della popolazione gravinese ma allargando i propri confini anche alle realtà limitrofe.Una realtà sempre in crescita a cui hanno voluto rendere omaggio cittadini e istituzioni locali. Alla serata andata in scena presso il cineteatro Sidion hanno preso parte il sindaco di Gravina, Alesio Valente che non ha risparmiato complimenti agli operatori definendo la Nuovi Orizzonti: "Una realtà di cui andare fieri". Parole a cui hanno fatto eco le dichiarazioni dell'assessore Annunziata Cirrottola in rappresentanza del Comune di Altamura che nel suo intervento ha confermato "l'intesa tra la cooperativa e le istituzioni locali nel duro lavoro utile per dare risposte ai bisogni delle comunità". Gratitudine è stata espressa dai due consiglieri regionali Mario Conca e Enzo Colonna che hanno portato la vicinanza e il riconoscimento da parte della Regione Puglia."Natale ai nuovi orizzonti", ha regalato a tutti noi della Cooperativa felicità e tanta soddisfazione. Soddisfazione che deriva non solo dal successo dell'evento, riuscito dal punto di vista dello spettacolo, ma dall'affetto e dall'attenzione manifestata dai cittadini presenti in sala e da quanti, artigiani e commercianti, hanno dimostrato vicinanza e sostenuto l'iniziativa. Senza dimenticare le istituzioni locali che ci hanno gratificato con la loro presenza. Tanta la gioia per i tanti utenti e per le loro famiglie che sono stati, sono e saranno il centro della nostra esistenza" commenta Pasquale Cafaro, ideatore e presentatore della serata ringraziando "tutti coloro che hanno operato per la realizzazione dell' evento , su tutti una menzione speciale a Giovanna Dipadova".Tanti i momenti che meritano una menzione speciale a cominciare dall'esibizione di Dodo Magic Illusion e dalla musica di Resto Zero. Una serata costruita mixando sapientemente spettacolo ed emozione per consentire ai presenti di conoscere più da vicino la realtà della Nuovi Orizzonti."Volevamo fermarci per una serata e fare un regalo alle comunità con cui lavoriamo. Alla fine il regalo più bello lo hanno fatto loro a noi" conclude Cafaro proiettato già all'edizione 2020.