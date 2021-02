Musei non possono ancora riaprire e si spostano su app e social

In attesa della ripartenza bis. I musei di Altamura contano i giorni che dividono dalla riapertura. In base all'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, la fruizione è possibile nelle regione "gialle". Non in Puglia, almeno per ora, stante la classificazione di rischio "arancione".Nel frattempo i luoghi della cultura di Altamura lavorano sui "social" o con la fruizione virtuale. Scalpita il Mudima, museo diocesano dei matronei della Cattedrale. Con una serie di clip in cui giovani ballerine volteggiano tra le teche con le collezioni di paramenti e beni culturali ecclesiastici, il museo ha "celebrato" il matrimonio tra la danza e l'arte sacra. E' il preludio di un progetto che vedrà l'arte di Tersicore abbinata alla fruizione museale. Un'iniziativa in costruzione, con tanta aspettativa di poter riaprire i battenti per offrire a un pubblico di adulti e bambini la possibilità di assistere a spettacoli in cui si fondono il talento e la conoscenza della storia. Un conto alla rovescia, per ora senza una data.Si è fermato fisicamente il Museo archeologico nazionale ma non si è bloccata la fruizione. Grazie al progetto "Vista", è possibile visitare il contenitore culturale in modalità virtuale. La piattaforma appositamente creata consente di percorrere i corridoi e addentrarsi nei settori espositivi, con la possibilità di sapere i dettagli sui reperti e sulla storia delle scoperte, sia tramite app sia con una visita "da casa" tramite pc.