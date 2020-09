Uno speciale week-end al Museo del Pane Forte

"Il mestiere del fornaio, tra passato e presente", è il tema dell'apertura del Museo del Pane Vito Forte, in via Candiota, nel centro storico di Altamura. Per le Giornate europee del patrimonio, nel week end (sabato 26 e domenica 27 settembre, il Museo organizza visite guidate gratuite dalle ore 10.00 alle 13.00 e, in via del tutto eccezionale, dalle ore 16.00 alle 20.00. È gradita la prenotazione.I visitatori saranno accompagnati alla scoperta del Forno Forte, luogo ricco di storia e tradizione, e di un mestiere tanto antico quanto affascinante come quello del fornaio. L'argomento proposto è stato pensato per coinvolgere nello specifico bambini e ragazzi al fine di concedere loro una privilegiata occasione per (ri)scoprire un passato mai davvero passato, un tempo antico ma con radici ben salde nel nostro presente.Per prenotazioni: 342.5562711 - [email protected]