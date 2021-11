Attività per bambini al museo del pane Forte

Attività per bambini al museo del pane di Vito Forte. Nello scorso fine settimana si sono tenuti i primi due appuntamenti organizzati da Oropan S.p.A. e dal Museo del pane in occasione della 20esima "Settimana della cultura d'impresa" promosso da Confindustria.Sabato 6 e domenica 7 novembre il museo in via Candiota 2 ha fatto registrato il tutto esaurito per gli eventi "Forno in musica" e "Lezioni di inglese ed altamurano". Centinaia di bambini delle scuole elementari e medie di Altamura, hanno preso parte alle lezioni di musica tenute da Nancy Pepe (Musicarte) e al laboratorio anglo-altamurano a cura di Alessio Calia; tutte ispirate al pane, ai suoi ingredienti e alla sua storia. "Crediamo da sempre che il patrimonio culturale di un territorio sia tale, solo nel momento in cui è condiviso. Riuscire a mettere in simbiosi arte, storia, cultura e giovani generazioni, è alla base del futuro che immaginiamo"- afferma Lucia Forte A.D. di Oropan S.p.A."L'entusiasmo riscontrato dai bambini che hanno partecipato alle lezioni, è segno tangibile di come ci sia voglia di conoscere la cultura del proprio territorio e di come, il pane, sia patrimonio e memoria collettiva della città di Altamura. Oropan S.p.A. e la storia di Vito Forte, sono protagonisti e testimonianza autentica di questa storia- conclude Lucia Forte.I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 13 novembre, con una degustazione di prodotti della nostra terra, il pane e l'olio (con l'adesione dell'azienda Olio Levante) e domenica 14 novembre: Vito Forte si sottoporrà ad un confronto con le domande più bizzarre e smaliziate di un "plotone" di bambini, curiosi di conoscere tutto sul fondatore della Oropan, sul pane e sulla sua storia millenaria. Per prenotazione agli eventi gratuiti chiamare al numero 342.55.62.711 o inviare una mail a: info@museodelpaneforte.itNell'immagine uno dei momenti dello scorso fine settimana