Premiati i vincitori del concorso del museo del pane Forte

Pierpaolo Girardi e Giuseppe Raspatella rispettivamente di 8 e 7 anni sono i vincitori del concorso "Una storia che nasce dal pane" organizzato dal Museo del Pane di Vito Forte in occasione della Giornata Mondiale del Pane, tenutosi ad Altamura lo scorso 16 ottobre 2021.Gli elaborati dei due giovanissimi studenti altamurani, che frequentano rispettivamente le classi 3^E e 2^E della scuola primaria San Francesco d'Assisi, sono stati giudicati i migliori tra gli oltre 100 lavori inviati dagli studenti delle scuole primarie e medie di Altamura. Il concorso prevedeva l'invio di un elaborato grafico o testuale che avesse come protagonista il pane.La cerimonia di premiazione è avvenuta, nel rispetto delle norme anticovid, nel piazzale antistante l'ingresso del Museo Del Pane di Vito Forte, nato per volontà del fondatore della Oropan S.p.A, al fine di consacrare l'Antico Forno Forte, quale luogo di "condivisione del sapere", circa la storia del pane e dell'arte della panificazione altamurana. La cerimonia di proclamazione del vincitore ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Vito Forte, del Responsabile Marketing di Oropan spa Domenico D'Antonio, oltre che del Direttore e del Presidente del Consorzio del Pane di Altamura, Nicola Lorè e Luigi Picerno.Ai giovanissimi premiati è stato assegnato in premio una fornitura omaggio di prodotti "Forte", una visita al museo del pane e un tour guidato presso lo stabilimento della Oropan, al fine di poter verificare nella realtà, quanto è stato frutto della loro fantasia e creatività.