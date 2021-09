Giornate europee del patrimonio, apertura del Museo del pane Forte

Il Museo del Pane di Vito Forte aderisce oggi e domani alle celebrazioni italiane organizzate, nell'ambito della Rete Museimpresa, per la GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). Il tema di quest'anno, "Heritage: All inclusive", "Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!", scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo tutte le fasce d'età, i gruppi etnici, le minoranze presenti sul territorio e le persone con disabilità.Per l'occasione il Museo prevede delle una serie di attività straordinarie così organizzate:Apertura museo 10.00-13.00 e 20.30-22.30Ingresso al museo gratuitoDegustazione ricette a base di pane: su prenotazione al costo di 5 euroApertura museo 10.00-13.00 e 15.30-18.00L'apertura pomeridiana di domenica è dedicata esclusivamente alle associazioni di volontariato rivolte a persone con disabilità. "Oropan è da sempre sensibile ai temi della inclusione sociale e dell'abbattimento delle barriere economiche sociali e culturali. – ha commentato l'amministratrice unica di Oropan Lucia Forte - Per questa ragione abbiamo accettato volentieri l'invito di Museimpresa ad aderire all'iniziativa".