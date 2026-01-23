Consiglio comunale
Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale

Si terrà il 2 febbraio, alle ore 9

Altamura - venerdì 23 gennaio 2026 16.00
Il consiglio comunale è stato convocato il 2 febbraio, alle ore 9, per la discussione della mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri comunali, sei di minoranza e sei che hanno fatto parte della maggioranza. La mozione è stata sottoscritta da Michele Loporcaro, Gianfranco Berloco, Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Moramarco, Giovanni Saponaro, Maria Adorante, Michele Denora, Gaetana Dibenedetto, Luca Genco, Claudio Indrio, Gioacchino Perrucci.

Per avere validità, la mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta, vale a dire che occorrono 13 voti.

In questa nostra notizia riepiloghiamo cosa ha provocato la spaccatura nella maggioranza.
