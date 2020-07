Mezzo milione di euro alle scuole di Altamura

Fondi pari a 520.000 euro sono stati assegnati dal Ministero dell'istruzione al Comune di Altamura per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule in un'ottica di prevenzione legata al rischio. Le somme sono state stanziate per tutti i Comuni italiani e sono attinti dai fondi europei strutturali di programmazione 2014-2020."Si tratta di risorse importanti - dice la deputata del Movimento 5 stelle Angela Masi - per la nostra scuola che nei prossimi mesi sarà impegnata nel delicatissimo compito di garantire una ripresa delle attività didattiche in presenza ed in sicurezza dopo le chiusure dello scorso marzo. Una fase di rientro nelle aule, molto attesa, nella quale ognuno dovrà fare la propria parte".