Lavori stradali, ripresi gli interventi di manutenzione

Da alcuni giorni ad Altamura sono ripresi i lavori di manutenzione delle strade dell'abitato. Si tratta sia di manutenzione ordinaria, vale a dire i rattoppi e i ripristini dell'asfalto dissestato dalle buche, sia di quella straordinaria che invece consiste nella sistemazione di tratti più lunghi.Dal Palazzo di città si apprende che il ritmo dei lavori è stato intensificato per recuperare il tempo perso con il blocco delle attività dovute alle restrizioni anti contagio Covid-19. Infatti, durante lo stop, i lavori non erano possibili.Sono due gli appalti in corso, ciascuno della durata di un anno. Quello degli interventi di manutenzione straordinaria riguarda circa 40 strade Per i ripristini, inoltre, c'è molto da fare. Ci sono grosse buche in numerosi punti.