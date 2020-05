Lavori pubblici, al via gare per tre milioni di euro

Ripartono le gare e le opere pubbliche. Attenzione puntata sul centro storico, per il rifacimento di alcune pavimentazioni, e sul cimitero dove gli spazi a disposizione stanno per esaurirsi e pertanto verrà costruito un nuovo gruppo di loculi. Disco verde pure per la realizzazione della fogna bianca nella zona di via Mura megalitiche e via Cassano vecchia.Al via la gara per i lavori di riqualificazione della viabilità di connessione fra piazza Matteotti e l'ex Monastero del soccorso. Con uno stanziamento complessivo di 1.400.000 euro (finanziamento della Città metropolitana) sarà sistemata la pavimentazione attuale in pietra e sarà sostituita quella dove non è possibile il recupero. Nel contempo si procederà a realizzare i sottoservizi come l'impianto fognario. L'intervento riguarda due tratti, il primo congiunge via Vincenzo Sabini, via Bisanzio Filo e via Conservatorio Carmine mentre il secondo riguarda via Santa Lucia, via Lavigna e via Colombo. Soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici Pietro Falcicchio per aver chiuso la procedura: è il secondo "cantiere diffuso" nel bordo antico che si aggiunge a quello da 4.953.000 euro, attualmente in fase di gara.Per il cimitero, nella parte nuova, verrà costruito il gruppo "H" di loculi per sopperire alle carenze prima che manchino i posti per collocare le salme dei defunti. La voce di bilancio ammonta a 1.700.000 euro.Passi avanti, inoltre, per l'iter che deve portare all'affidamento della ristrutturazione e del consolidamento del solaio di copertura della scuola dell'infanzia "San Giovanni Bosco", in piazza De Napoli. È stata approvata la progettazione definitiva ed esecutiva, a seguito di indagini diagnostiche strutturali per l'intervento di ripristino. L'importo complessivo del progetto è di 200.000 euro.