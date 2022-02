Lavori nel centro storico, firmato contratto per 4 milioni di euro

È stato firmato il contratto per il progetto "" finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione del centro storico tra il Comune di Altamura e la ditta Spinosa costruzioni generali S.p.A con sede legale a Roma. Entro fine marzo è prevista la consegna dei lavori. Sono in programma, per un importo di gara di 4.080.000 euro di fondi regionali i lavori di recupero della pavimentazione originaria, di sostituzione della pavimentazione dove non è possibile il recupero, nonché la sostituzione dei sottoservizi a rete (acqua, fogna, pubblica illuminazione, infrastruttura digitale e/o di comunicazione).I lavori saranno realizzati su tre comparti differenti, per una migliore gestione delle aree di intervento per salvaguardare sia le attività commerciali che le residenze. Gli interventi riguardano Via S. Caterina, Via Già Corte D'Appello, Via S. Michele, Via Santa Croce, Via Falcone, via Solofrano, via Nicola Melodia, Via Pasquale Caso, Piazza San Giovanni, Piazza Marconi e Piazza Don Minzoni oltre i claustri presenti su queste aree di intervento. La durata dei lavori è di circa un anno e mezzo.I fondi con cui verranno realizzati i lavori erano stati "persi dalla amministrazione precedente e recuperati grazie ad un intenso lavoro svolto dall'assessora Teresa Pellegrino e dalla sottoscritta", comunica la sindaca Rosa Melodia. La prima cittadina ricorda, inoltre, che "sempre nel centro storico è in atto il progetto Agorà i cui lavori sono già in corso". "", di importo complessivo pari a 1,4 milioni di euro, riguarda interventi di recupero della pavimentazione originaria, di sostituzione della pavimentazione dove non è possibile il recupero, nonché la realizzazione dei sottoservizi (ad esempio l'impianto fognario). Gli interventi riguardano il tratto comparto A (Via Vincenzo Sabini - Via Bisanzio Filo - Via Conservatorio Carmine) e il tratto comparto B (Via Santa Lucia - Via Vincenzo Lavigna - Via Cristoforo Colombo)."Ringrazio il Dirigente Biagio Maiullari e tutti coloro che a questo progetto hanno dedicato energie nel settore dei lavori pubblici, compresi gli assessori Pietro Falcicchio e Michele Cornacchia e oggi Silvio Galtieri", conclude la sindaca Melodia.