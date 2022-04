Lavori nel centro storico, a breve avvio programma Rigenera

Martedì 26 aprile, alle ore 15.00, nella sala consiliare del Comune, l'amministrazione comunale organizza un'assemblea pubblica per presentare il programma di lavori pubblici nel centro storico ("Rigenera Altamura"). Sono previsti gli interventi della sindaca Rosa Melodia e degli assessori Tommaso Lorusso (centro storico) e Silvio Galtieri (lavori pubblici)."Prima dell'avvio del cantiere - fa sapere il Comune - l'amministrazione comunale intende fornire informazioni di servizio e di pubblica utilità ai cittadini e a quanti lavorano e operano nelle aree che saranno interessate dagli interventi, a cominciare dalla via Santa Caterina. L'orario è stato scelto tenendo conto anche delle esigenze dei commercianti che nel pomeriggio lavorano. Lo scopo dell'assemblea è informare adeguatamente i residenti e gli operatori economici sui lavori che a breve inizieranno".Sono in programma, per un importo di gara di 4.080.000 euro di fondi regionali i lavori di recupero della pavimentazione originaria, di sostituzione della pavimentazione dove non è possibile il recupero, nonché la sostituzione dei sottoservizi a rete (acqua, fogna, pubblica illuminazione, infrastruttura digitale e/o di comunicazione). I lavori saranno realizzati su tre comparti differenti, per una migliore gestione delle aree di intervento per salvaguardare sia le attività commerciali che le residenze. Gli interventi riguardano Via S. Caterina, Via Già Corte D'Appello, Via S. Michele, Via Santa Croce, Via Falcone, via Solofrano, via Nicola Melodia, Via Pasquale Caso, Piazza San Giovanni, Piazza Marconi e Piazza Don Minzoni oltre i claustri presenti su queste aree di intervento. La durata dei lavori è di circa un anno e mezzo.