Lavori in via Manzoni: tutto da rifare

I residenti di via Manzoni e tutti coloro che operano in questa parte della città dovranno aspettare ancora per la riqualificazione e sistemazione della strada. La gara per i lavori progettati per la sistemazione definitiva è andata deserta: non ci sono state offerte. Lo scorso 9 dicembre Altamuralife aveva informato sull'avvio della procedura di gara per un progetto di un milione di euro . In via Manzoni le radici dei pini hanno provocato dislivelli stradali, con problemi per la circolazione stradale, ed hanno irrimediabilmente compromesso i marciapiedi. Il nuovo progetto prevede una nuova sistemazione stradale in via Manzoni con lavori di tipo stradale, con verde e arredo urbano e con impianti di pubblica illuminazione. La riqualificazione, infatti, sarà anche di tipo urbano perché sono previsti percorsi pedonali sulla carreggiata asfaltata che viene usata come parcheggio davanti alle abitazioni.Purtroppo gli alberi che creano maggiore pericolo dovranno essere abbattuti e sostituiti con nuove piante da mettere a dimora qui o in altre aree (compensazione ambientale). Già nel 2021 sono stati effettuati degli interventi, alcuni alberi abbattuti, ma non è bastato. Sono pini piantumati negli anni '90, quando in questa zona avvenne il primo programma di ammodernamento, ma nel tempo le radici sono penetrate creando cedimenti e dissesti.Alla gara non sono pervenute offerte. Ora il Comune (con il settore competente sulle opere pubbliche) sta procedendo con gli atti per poter ripetere la procedura.