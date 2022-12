Riqualificazione di via Manzoni, parte la fase di gara

Un milione di euro è l'importo totale di un progetto con il quale il Comune di Altamura intende risolvere i problemi annosi del manto stradale in via Manzoni e, nel contempo, provvedere alla riqualificazione della strada. Gli uffici comunali hanno approvato la conclusione della progettazione e nel contempo è stato dato il via libera alla fase di gara. A comunicare l'avvio della fase di gara è stata la sindaca Rosa Melodia nella sua sintesi di fine mandato.In via Manzoni i pini hanno provocato dislivelli stradali, con problemi per la circolazione stradale, ed hanno irrimediabilmente compromesso i marciapiedi. Il nuovo progetto prevede una nuova sistemazione stradale in via Manzoni con lavori di tipo stradale, con verde e arredo urbano e con impianti di pubblica illuminazione. Si dovrà intervenire sulle alberature che maggiormente sono pericolose perché gli interventi fatti negli scorsi anni non sono stati sufficienti.La riqualificazione non sarà solo di tipo stradale ma anche urbana perché sono previsti percorsi pedonali su una parte dell'attuale carreggiata asfaltata.I residenti e tutti colore che operano nell'area sperano che sia la volta buona per risolvere i problemi che si trascinano da decenni.