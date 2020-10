Lavori in quattro scuole, concluse le procedure di gara

L'amministrazione comunale comunica la conclusione delle procedure di gara per alcuni lavori in quattro scuole di Altamura, per un importo complessivo di 650.000 euro. Gli interventi riguardano:- Scuola primaria e infanzia "Garibaldi" - 250.000 €- Scuola primaria e infanzia "IV Novembre" - 200.000 €- Scuola infanzia "Tagliaferri" - 100.000 €- Scuola secondaria di primo grado "Pacelli" - 100.000 €I lavori consistono nella messa in sicurezza dei solai degli edifici scolastici, a seguito delle indagini tecniche diagnostiche, e saranno finanziati dal Ministero dell'istruzione.