Lavori in corso per la Tarantina

4 foto lavori sp27

Una strada che ha fatto registrare il più alto numero di incidenti in provincia di Bari, adesso sarà messa in sicurezza. Sono, infatti, in corso d'opera i lavori finanziati dalla città Metropolitana di Bari per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 27, "La Tarantina".In particolare gli operai stanno eseguendo l'eliminazione delle gibbosità del manto stradale causate dalla presenza delle radici di conifere, con la risagomatura della strada per evitare il formarsi di avvallamenti. Nell'ottica della diminuzione dei rischi per gli automobilisti, sono previsti lavori d'istallazione di un "Tappeto antiskid" per una aderenza migliore anche in caso di pioggia, nel tratto delle doppia curva ad "S", in prossimità dei km. 5,400 e fino al km. 6. Mentre per lunghi tratti della Sp 27, a partire dalla rotatoria di Gravina fino al km. 7, verrà rifatto il manto della strada con un tappeto tradizionale. Infine, verranno istallate anche delle barriere protettive e risistemata la "segnaletica orizzontale".Insomma, un primo passo verso quegli interventi straordinari da più parte richiesti per una arteria stradale che, soprattutto in seguito dell'ammodernamento e allargamento delle due Statali 96 e 99, per Bari e Matera, che passano per Altamura, ma che tagliano fuori la città Gravina, ha fatto registrare un aumento esponenziale del traffico. Infatti, la Sp 27 è diventata l'arteria privilegiata di collegamento tra la città del grano e del vino e le due importanti statali.Non programmata per una presenza così copiosa di automezzi, la strada presenta numerosi restringimenti e una manutenzione, che negli anni, non è stata eseguita sempre in maniera regolare e che, soprattutto in caso di pioggia, l'ha vista protagonista di numerosi incidenti. Adesso con questi interventi di manutenzione si intende riporre al centro del sistema viario la provinciale 27, mettendola per quanto possibile in sicurezza, in attesa di poter realizzare l'allargamento dell'ultimo tratto, per il quale però bisognerà ancora pazientare parecchio.