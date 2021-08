Lavori di edilizia leggera nelle scuole, altri fondi

Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato gli elenchi, regione per regione, con le assegnazioni dei fondi agli enti locali per eseguire interventi di "edilizia leggera", al fine di assicurare spazi adeguati per la didattica, in linea con le regole del distanziamento anti-Covid19.Si tratta di lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico. Consistono soprattutto nell'abbattimento di muri per ampliare le aule, di rifacimento di bagni e di altre piccole manutenzioni.Il Comune di Altamura ha ottenuto 200.000 euro per ulteriori interventi nelle scuole di propria competenza (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) che si aggiungeranno a quelli effettuati nello scorso anno scolastico in 14 plessi.