Lavori alla villa comunale, cambiano di nuovo i sensi unici

Cambia di nuovo la disciplina del traffico nei pressi della villa comunale dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza. Domani entra in vigore una nuova ordinanza del comando di Polizia locale con cui viene parzialmente modificata quella precedente di un mese fa. Lo scopo è migliorare la circolazione all'incrocio stradale di via San Martino e via dei Mille.Viene invertito il senso unico di marcia in via Quintino Sella e in via San Martino. Vale a dire che in via Sella si torna alla situazione esistente prima dell'inizio dei lavori.L'ordinanza, infatti, prevede questi sensi unici:Piazza Zanardelli: da angolo Via F. Mastrangelo a angolo Via Matera-Via P. Colletta (questa è una novità);Via Quintino Sella: da Via Selva a incrocio con via F. Mastrangelo;Via Selva: da Via San Martino a angolo Via Q.Sella;Via San Martino: da Via Dei Mille a Via Filangieri.Viene confermato il "divieto di sosta" (0-24), su entrambi i lati, in piazza Zanardelli (antistante la chiesa della Consolazione), via Selva (da Via san Martino a Via Selva), via San Martino ( da Via Dei Mille a Via Selva). Si tratta di un assetto viario temporaneo con una durata di circa 180 giorni.