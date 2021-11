Laureati meritevoli, premiato l'altamurano Vito Tafuni

Nell'ambito delle attività del centro studi Comunicare l'impresa e della Fondazione Italia Usa, il 19 novembre a Roma, presso la sala dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, si è tenuta la cerimonia di premiazione di 100 laureati meritevoli. Sono laureati a pieni voti e vincitori del Master in Global marketing, Comunicazione e Made in Italy.Nel corso della premiazione è stata consegnata una pergamena di merito: viene rilasciato un "Attestato di Professionista Accreditato presso la Fondazione Italia USA". Tra i 100, anche un altamurano, Vito Tafuni, dottore commercialista, laureato nel 2019 presso l'Università degli studi di Bari (Dipartimento di economia, management e diritto dell'impresa) in consulenza professionale per le aziende con votazione 110/110 e lode.Un bel riconoscimento per Vito Tafuni, orgoglioso di essere stato selezionato per questa cerimonia di premiazione e nel contempo pragmatico e con i piedi per terra per il suo inserimento nel mondo lavorativo. La scelta di fondo che ha fatto è di restare sul territorio, evitando di incrementare la migrazione intellettuale giovanile che sceglie oppure si vede costretta a studiare lontano dalla propria terra. In tal senso Tafuni ha trovato nell'Università di Bari il percorso di studi che gli ha fornito conoscenze e competenze adeguate, portandolo a compimento con il massimo dei risultati.Quindi è stato scelto per il Master. Come riportato sul sito del Master, "nell'ambito della propria attività istituzionale, la Fondazione ha determinato di: accompagnare con azioni di sostegno l'internazionalizzazione di numerose aziende rappresentative del Made in Italy, con un'attenzione particolare a quelle che desiderano espandersi sui mercati americani; favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e il percorso di carriera di giovani laureati, che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione stessa e che possano contribuire con le proprie professionalità alla diffusione della cultura d'impresa nella internazionalizzazione verso gli Stati Uniti. A tal fine vengono selezionati giovani laureati meritevoli".