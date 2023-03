Installati i "Velo Ok", i rilevatori di velocità

Ad Altamura sono stati installati 16 "Velo Ok", i rilevatori di velocità. Sono dissuasori che rilevano la velocità di marcia."A seguito di una attenta verifica effettuata dal Comando di Polizia Locale in ordine alla circolazione stradale e sul grado di incidentalità nell'intero territorio cittadino, sarà intensificata l'attività di controllo della velocità dei veicoli, al fine di prevenire i sinistri stradali e di garantire la sicurezza della circolazione", hanno reso noto il comandante di Polizia locale Maria Paola Stefanelli e il commissario straordinario Mariarita Iaculli."In particolare - aggiungono - i controlli saranno eseguiti anche mediante n. 16 dispositivi di rilevamento della velocità, Velo-Ok consistenti in cabina di color arancio di dissuasione di forma circolare, nelle strade del centro urbano regolate da un limite di velocità e così come riportato da apposita segnaletica stradale. Sono in corso i lavori per il posizionamento dei suddetti presidi di rilevamento, unitamente alla relativa segnaletica stradale, al termine dei quali i dispositivi saranno pienamente attivi e funzionanti. Le vie interessate dall'attività sono: Via Bari, Via Cassano delle Murge, Via Mura Megalitiche,Via Michele Fenice Chironna, Via Monsignor Chierico, Viale Padre Pio, Via Giorgio Almirante, Via Matera, Via Gravina. In base alla gravità delle violazioni saranno irrogate le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 142 del Codice della Strada e, per i casi più gravi, la sospensione della patente di guida e/o la decurtazione dei punti".