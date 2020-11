Interventi di edilizia leggera nelle scuole

Edilizia leggera: abbattimento di muri per ampliare le aule e rifacimento di bagni. Questa la tipologia di lavori, prevista già quest'estate, per adeguare gli ambienti scolastici alle disposizioni in materia anti-Covid.Ad Altamura gli interventi sono ancora da eseguire. Sono stati consegnati questa settimana i lavori per gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in alcuni edifici scolastici di competenza comunale.I lavori sono stati finanziati dal Ministero per un importo di 232.000 euro, a seguito della partecipazione del Comune di Altamura ad un bando pubblicato dal Ministero il 24 giugno scorso."Si tratta di ulteriori interventi per i plessi scolastici di Altamura a cui ne seguiranno altri - comunica l'amministrazione comunale - oltre alle misure di sicurezza già concordate, nei mesi scorsi con i dirigenti scolastici, negli incontri con l'Amministrazione comunale ed alla rivisitazione degli spazi, già attuata, in virtù delle norme di distanziamento da rispettare a causa della pandemia da Covid-19".