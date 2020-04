Intensificati i controlli stradali per Pasqua e Pasquetta

La Prefettura di Bari e le forze dell'ordine e della polizia, così come pure indicato dal Ministero dell'Interno, intensificano i controlli stradali per i giorni di Pasqua e Pasquetta, per evitare le gite e gli spostamenti verso le villette in campagna o in altre località. C'è l'obbligo di stare a casa, per l'emergenza sanitaria. Non si può nemmeno riunirsi in casa per fare pranzi di famiglia.I controlli saranno effettuati pure ad Altamura, agli ingressi della città, con le forze operanti sul territorio e con la Polizia locale. Particolare attenzione sarà data alle strade di collegamento con le località murgiane, mete degli spostamenti di questo periodo, in particolar modo verso la Foresta Mercadante.Per decisione del Comune di Cassano sono interdetti tutti gli accessi, in ogni strada e di qualsiasi tipo (comunale e provinciale), per la Foresta Mercadante.