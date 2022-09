Inizio anticipato per tutte le scuole di Altamura

La campanella suonerà in anticipo in tutte le scuole di Altamura, rispetto al calendario scolastico regionale. Questi giorni verranno recuperati a Carnevale o per alcuni ponti.La maggior parte delle scuole altamurane inizia il 12 settembre, con due giorni in anticipo rispetto al calendario regionale, mentre tre iniziano già questa settimana: sono l'Ites "Genco" (domani 8 settembre); la scuola secondaria di primo grado "Mercadante" (venerdì 9 settembre) e il Liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia" (venerdì 9 settembre). L'anno scolastico terminerà il 10 giugno 2023 per la scuola primaria e il 30 giugno 2023 per la scuola dell'infanzia.I calendari scolastici sono stati varati quest'estate con delibere dei consigli di istituto. Ecco il calendario dell'inizio delle lezioni, scuola per scuola (in parentesi le novità delle dirigenze).8 settembre - Ites "Francesco Maria Genco" (nuovo dirigente scolastico Leonardo Campanale);9 set. - Scuola secondaria di primo grado "Mercadante";9 set. - Liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia (nuova dirigente scolastica Sabina Piscopo);12 set. - 1° circolo didattico "IV Novembre";12 set. - 2° circolo didattico "Garibaldi";12 set. - 3° circolo didattico "Roncalli";12 set. - Istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore";12 set. - 5° circolo didattico "San Francesco d'Assisi";12 set. - 6° circolo didattico "Don Lorenzo Milani (a.s. 2022-2023 con la reggenza di Giuseppa Crapuzzi, DS titolare del 1° circolo "IV Novembre");12 set - Scuola secondaria di primo grado "Padre Pio";12 set. - Liceo "Cagnazzi";12 set. - ITT "Nervi - Galilei"12 set. - IP "Denora Lorusso" (nuova denominazione per l'ex IISS Denora Lorusso e nuova dirigente scolastica Maria Lucia Giordano);12 set. - CPIA 2