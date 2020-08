In prossimità del Ferragosto, sono state comunicate dal Comune le informazioni utili per la raccolta differenziata porta-a-porta.Per la raccolta di domani (14 agosto), è necessario, per motivi organizzativi, esporre i sacchi e/o i contenitori della frazione organica e della carta fuori dalle abitazioni necessariamente stasera, entro e non oltre le ore 2:00.Il servizio di raccolta porta-a-porta sarà attivo anche sabato 15 agosto.