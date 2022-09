Incendi, bilancio positivo sull'attività estiva

La Protezione civile di Altamura (servizio che rientra nelle funzioni del comando di Polizia locale) traccia un bilancio positivo dell'attività di prevenzione degli incendi estivi e contrasto al fuoco. Di seguito un comunicato.ComunicatoIn data 15 settembre u.s si è concluso il "periodo di pericolosità incendi" per quanto attiene gli incendi boschivi nella Regione Puglia e la Protezione Civile di Altamura, coordinata e diretta da ben cinque anni dal commissario della Polizia Locale Angelo Tragni, che traccia un bilancio senz'altro positivo delle attività poste in atto per arginare questo fenomeno che, negli anni passati, ha ridotto sensibilmente ettari di pascoli e vegetazione nell'hinterland murgiano con danni incalcolabili per l'ecosistema."Quest'anno grazie alla collaborazione – esordisce Maria Paola Stefanelli neo comandante della Polizia Locale di Altamura – delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, ANPANA e ANPS, ed in primis del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile incardinato nel nostro Comando si è costantemente monitorato il nostro ampio territorio dal 15 giugno al 15 settembre e questa attività preventiva, ben coordinata e gestita, ha sensibilmente ridotto il numero degli incendi poiché alle prime avvisaglie sono stati allertati i Vigili del Fuoco il cui lavoro encomiabile ha evitato guai e danni peggiori". A volte gli stessi volontari comunali grazie alla preparazione conseguita con un apposito corso di addestramento teorico/pratico svoltosi recentemente, organizzato e diretto dalla Protezione Civile Regione Puglia, sono intervenuti attivamente nello spegnimento di focolai di medie dimensioni evitando che interi raccolti di grano potessero andare in fumo ed evitando problemi seri anche alla viabilità lungo le arterie stradali statali e provinciali. Un lavoro sinergico e ben coordinato che ha visto anche la partecipazione attiva di altre forze di polizia dislocate nel nostro comune. Oltre cento gli interventi effettuati dal Servizio di Protezione Civile, che ora si concentra sul rischio idrogeologico verificando la pulizia dei sottopassi stradali e ferroviari, dei tanti canali, grate, tombini e caditoie per evitare che piogge abbondanti e improvvise creino problematiche serie. La cittadinanza tutta è invitata a consultare le norme comportamentali da attuare in caso di eventi calamitosi emergenziali facilmente consultabili sul sito web del comune di Altamura spulciando anche il Piano Comunale di Protezione Civile in cui sono menzionate le aree di attesa e di emergenza che è buona norma conoscere".