Il messaggio di auguri della sindaca alla città

La sindaca Rosa Melodia ha diffuso il suo messaggio augurale alla città di Altamura per il Natale e per il nuovo anno, con l'auspicio di una rinascita per tutta la comunità dopo un anno durissimo a causa della pandemia Covid-19.Di seguito il suo messaggio.Care concittadine e cari concittadini,questo Natale non sarà certamente come quelli che abbiamo sempre vissuto.Abbraccio simbolicamente, con questa nota, le donne e gli uomini che in questa terra si impegnano e lavorano, i medici e il personale sanitario che l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova, le forze dell'ordine, le associazioni, le volontarie e i volontari che sono di supporto nei momenti di difficoltà, gli imprenditori, i professionisti, gli esercenti che non vivono un periodo semplice, la comunità scolastica che si è ritrovata ad affrontare nuove sfide che sia la didattica a distanza o la presenza in classe con nuove regole, gli operatori dell'informazione che rendono un servizio prezioso alla comunità, gli anziani, esempio di esperienza e di tenacia difronte alle avversità, privati dei loro affetti, le famiglie colpite dal Covid-19 e quelle che piangono la perdita di una persona cara, le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi, espressione di entusiasmo, di amore e di speranza.Rivolgo un pensiero a coloro che sono in difficoltà. Insieme all'Amministrazione comunale non farò mai mancare, per quanto possibile, il supporto ed il sostegno.Uno dei regali più belli che io possa desiderare per Natale è vedere la nostra Altamura, rinascere, dopo questa epidemia, forte, prospera e piena di speranza.Buon Natale e Felice Anno NuovoRosa Melodia