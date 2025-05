Gruppo genitori: attivare il tempo pieno nella scuola primaria

l'attivazione effettiva di sezioni a tempo pieno nella Scuola Primaria ad Altamura,

trasparenza e ascolto da parte delle istituzioni scolastiche,

un impegno concreto per rispondere alle reali esigenze delle famiglie,

il rispetto delle promesse fatte in occasione degli Open Day, in particolare per la scuola primaria "Roncalli" ma dovrebbe essere la normalità in tutte le scuole di Altamura

Un gruppo di genitori di bambini nella fascia di età della scuola primaria ha costituito un coordinamento. Si chiede l'attivazione della scuola primaria a tempo pieno ad Altamura. Il primo passo dei genitori è la richiesta di attivare il tempo pieno già dal prossimo anno scolastico 2025-2026 nella "Roncalli" e, successivamente, in tutte le scuole.Di seguito il testo del loro appello.Siamo un gruppo di genitori di Altamura, una città con oltre 70.000 abitanti, e da anni ci battiamo per un diritto fondamentale: l'attivazione della Scuola Primaria a Tempo Pieno.Il tempo pieno nella scuola primaria è un modello educativo previsto dal sistema scolastico italiano che prevede un'estensione dell'orario scolastico fino a 40 ore settimanali, generalmente distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un orario che va indicativamente dalle 8:00 alle 16:00.Elemento fondamentale del tempo pieno è la pausa mensa, che si svolge all'interno dell'orario scolastico e della struttura, con servizio di refezione gestito dal Comune o in convenzione, a carico delle famiglie secondo criteri di reddito. Oltre alle materie tradizionali, il tempo pieno consente di dedicare maggiore spazio ad attività espressive, laboratoriali, motorie e di recupero o potenziamento, favorendo un apprendimento più disteso e personalizzato. Questo modello rappresenta un valido strumento di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, rispondendo concretamente alle esigenze di molte famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Inoltre, ha un forte valore educativo e culturale, poiché favorisce la socializzazione tra i bambini, riduce le disuguaglianze, promuove l'inclusione e garantisce a tutti pari opportunità di crescita e apprendimento in un ambiente scolastico ricco e stimolante. Nonostante le continue richieste, promesse e speranze rinnovate ogni anno durante gli Open Day, nulla cambia. Ci viene detto che "le richieste da parte dell'utenza sono nulle", ma questa affermazione è falsa. La realtà è che molte famiglie in cui entrambi i genitori lavorano chiedono a gran voce il tempo pieno, perché rappresenterebbe un supporto concreto per la gestione quotidiana e un'opportunità educativa di qualità per i nostri figli.Altrove, il tempo pieno è la norma. Ad Altamura, è ancora una battaglia. In particolare, ci stiamo battendo affinché venga finalmente attivata la sezione a tempo pieno presso la scuola primaria "Roncalli", come promesso dalle istituzioni scolastiche. È ora che alle parole seguano i fatti. È nato un movimento di genitori. Proprio a tal proposito, è nato il "Coordinamento Genitori per il Tempo Pieno ad Altamura", un movimento spontaneo e sempre più numeroso di famiglie che si stanno unendo per chiedere un cambiamento reale e duraturo. Questo coordinamento non rappresenta solo una richiesta organizzativa, ma un'esigenza sociale.La scuola a tempo pieno è fondamentale per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, ma anche dal punto di vista culturale ed educativo, poiché offre ai bambini più tempo per apprendere, socializzare e crescere in un ambiente strutturato, inclusivo e stimolante.Chiediamo con determinazione:Lanciata anche una petizione Change.org (La scuola primaria a tempo pieno ad Altamura) e c'è un gruppo Facebook (Attivare la scuola primaria a tempo pieno in Altamura) su cui ci sono anche le modalità per partecipare alla chat Whatsapp di gruppo.