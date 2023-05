Giovanni Moramarco sindaco: oggi al Teatro Mercadante evento su Cultura e Turismo

Incontro tematico relativo alle nuove frontiere del Turismo come opportunità di sviluppo economico per la città di Altamura

Stasera (giovedì 4 maggio) dalle ore 20:00 presso il Teatro Mercadante, si terrà l'evento tematico del candidato sindaco Giovanni Moramarco relativo al settore del Turismo e della Cultura, ed in particolare su come possa rappresentare uno strumento di sviluppo economico per l'intera comunità altamurana.Dopo l'impegno assunto del Ministro della Cultura Sangiuliano, in visita ad Altamura, a restituire finalmente dignità e il giusto valore a Cava Pontrelli e all'Uomo di Altamura, nell'ottica di una valorizzazione a livello nazionale e internazionale, è il momento finalmente di valorizzare ed esportare il grande patrimonio di questa città."Il Turismo e la Cultura devono rappresentare una nuova frontiera dello sviluppo economico di Altamura. È arrivato il momento di inserire la nostra città e lo straordinario patrimonio che possiede nei circuiti turistici nazionali e internazionali".Tutti i cittadini altamurani, gli operatori turistici e culturali, e i mezzi d'informazione sono invitati a partecipare.