Giovanni Moramarco e Polis2030: ad Altamura ridaremo il buongoverno

Con la redazione di un programma articolato e dettagliato in tutti i settori in cui si proietta l'attività amministrativa, il candidato sindaco Giovanni Moramarco e la coalizione Polis2030 hanno posto l'accento sullo sviluppo e sulla crescita economica della città di Altamura. A cominciare dalle fondamenta: la cultura è il motore del rilancio progettato. Nella sua azione, Moramarco e la coalizione saranno affiancati dal Governo che a più riprese ha garantito sostegno, come testimoniano le presenze ad Altamura dei ministri Gennaro Sangiuliano (Cultura) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura e Sovranità alimentare), dei viceministri Francesco Paolo Sisto (Giustizia) e Valentino Valentini (Imprese e Made in Italy), del sottosegretario Francesco Gemmato (Salute).È stata grandissima, ieri pomeriggio, la partecipazione dei cittadini altamurani alla convention dal titolo "Finalmente il buongoverno" organizzato e promosso dal candidato sindaco Giovanni Moramarco e dalla sua coalizione.Illustri esponenti del Governo Nazionale, in compagnia del candidato sindaco di Altamura Giovanni Moramarco, hanno incontrato gli imprenditori agricoli, i consorzi, i distretti, i sindacati, le associazioni di categoria e tutti gli operatori del comparto agroalimentare e dei prodotti dell'eccellenza altamurana.Molto apprezzato è stato l'intervento del ministro Lollobrigida relativo alle filiere agroalimentari e quindi al rilancio e alla tutela delle eccellenze enogastronomiche altamurane e delle produzioni agricole.Il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini ha parlato, invece, di Sistemi Produttivi e in particolare delle aree industriali altamurane, delle sue criticità, e delle esigenze e prospettive dei tantissimi imprenditori che necessitano di supporto alla promozione dei loro comparti.Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, infine, ha dedicato il suo intervento al tema della Legalità, Sicurezza sul Lavoro e nei Territori, e nello specifico gli interventi da adottare da parte del Governo Nazionale per garantire agli imprenditori altamurani maggiori certezze.La presenza di questi illustri esponenti del Governo Nazionale ha offerto spunti e proposte concrete volte al rilancio di settori strategici dell'economia altamurana e che hanno permesso alla Città murgiana di farsi conoscere in tutto il mondo.In ottica di sistema territoriale, in cooperazione con i principali attori del settore turistico e degli enti e operatori coinvolti, saranno messe in campo azioni mirate di marketing e comunicazione per consolidare il brand Altamura, studiando strategie che raggiungano nuovi mercati interessati alla nostra offerta.Ad Altamura sono riconosciuti in modo unanime i caratteri distintivi di laboriosità delle maestranze, dinamismo dell'imprenditoria e capacità di intrapresa nei settori produttivi,Il programma elettorale della coalizione Polis2030 non contiene promesse occupazionali. Si incentra, invece, concretamente nel creare – in sinergia con la classe imprenditoriale altamurana – le giuste opportunità di lavoro e sviluppo. Come? Intercettando fondi e finanziamenti virtuosi finalizzati allo sviluppo delle imprese; istituendo sul territorio uffici periferici di enti pubblici utili alle imprese e ai cittadini; finalizzando l'azione alla semplificazione amministrativa, dalla digitalizzazione alla possibile defiscalizzazione, per arrivare alla smart city.