Gal Terre di Murgia scelto dalla Rete rurale nazionale

Lo scorso 19 luglio, il Gal Terre di Murgia ha ospitato presso la sua sede una delle tappe della Study Visit Leader 2023 "Lo sviluppo locale in pratica - Le start up innovative: il caso Puglia" organizzata dal CREA - il principale Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari - con il supporto della Regione Puglia, alla quale hanno preso parte rappresentanti del mondo Gal e delle istituzioni a livello nazionale.Il Gal Terre di Murgia è proprio uno dei Gal Italiani scelti dalla Rete Rurale Nazionale- (RRN) Rete Leader come esempio di best practice realizzate, replicabili in altri contesti territoriali, grazie al supporto alla creazione di start-up innovative nei Comuni del proprio partenariato, nel corso della programmazione 2014-2020. L'obiettivo generale dell'iniziativa, infatti, è quello di dare rilievo ad una serie di esperienze concrete che hanno dimostrato un ruolo strategico nello sviluppo dei temi collegati agli ambiti tematici della programmazione 2023-2027, tra i quali, sistemi locali del cibo e sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi.In occasione della visita di studio, ai partecipanti sono stati illustrati i risultati raggiunti dall'Agenzia di Sviluppo Terre di Murgia in termini di finanziamento di piccole imprese in campo extra agricolo, a vantaggio della diversificazione strutturale del contesto economico, sociale e reddituale. Nella stessa circostanza sono state presentate, come modelli imprenditoriali, due tra le 50 aziende finanziate attraverso il Bando "Start up – Il Futuro è Rurale", operanti nell'ambito della promozione eno-gastronomica e turistica sostenibile.