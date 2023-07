Gal Terre di Murgia Lab: progettiamo insieme la Strategia di Sviluppo Locale

A margine dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 da parte dell'Assemblea soci del GAL, prende avvio un ciclo di consultazioni pubbliche, che si concluderanno ad Ottobre, finalizzate alla definizione della Proposta diStrategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027, che verrà candidata all' "Avviso Pubblico per la Selezione delle proposte di SSL dei Gruppi di Azione Locale SRG06 Leader", emanato dalla Regione Puglia (DGR 108/2023). Tale percorso di animazione territoriale e progettazione partecipata dal basso, "bottom up", rappresenta uno strumento di facilitazione e di condivisione di idee e osservazioni finalizzate all'elaborazione del Piano di Azione (PdA) 2023-2027.Il programma degli incontri per il mese di Luglio è il seguente:Giovedì 20 luglio 2023: Comune di Santeramo in Colle ore 19,00 – Palazzo MarchesaleMartedì 25 luglio 2023: Comune di Toritto ore 19,00 – Sala ConsiliareMercoledì 26 luglio 2023: Comune di Bitetto ore 19,00 – Sala ConsiliareIl ciclo delle consultazioni negli altri Comuni del partenariato proseguirà nel mese di Settembre 2023. Il contributo della popolazione e degli stakeholder locali è di fondamentale importanza per la scelta dei due Ambiti Tematici (AT), intorno ai quali verteranno gli interventi attivati dalla SSL nel relativo PdA, atti al miglioramento della vivibilità nei Comuni del partenariato e alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Compilando la scheda di partecipazione preposta presente sul sito, sarà possibile Indicare due Ambiti Tematici (AT), in ordine di priorità, sui quali si ritiene che l'Area Gal dovrà costruire la SSL e il relativo PdA nella Programmazione 2023-2027.