Gal Terre di Murgia a confronto sulla strategia di sviluppo locale

Si è svolto ieri, ad Altamura, il quinto incontro di partenariato finalizzato alla definizione delladelAl centro del dibattito, l'analisi dei punti di forza e delle potenzialità dell'Area Gal, al fine di determinare in via definitiva gli Ambiti Tematici catalizzatori delle Azioni e degli Interventi futuri.Nel corso del confronto con il pubblico intervenuto - in rappresentanza del Comune di Altamura, la vice sindaca, Angela Miglionico, e la consigliera comunale, Tania Dibenedetto, e del CDA del Gal, il presidente, Marco Tribuzio, la vicepresidente, Antonia Massaro e il direttore, Pasquale Lorusso - è emerso come la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale sia fondamentale per potenziare e rafforzare l'offerta turistica e ricreativa. I sistemi locali del cibo, i cui pilastri sono le eccellenze di tutta la filiera agro alimentare locale, rappresentano un altro elemento propulsore di sviluppo per l'intera comunità, come hanno sottolineato gli esponenti e i tecnici del settore dell'impresa e del commercio intervenuti.Mentre continuano ad arrivare proposte di idee, attraverso le schede di progettazione partecipata, con le nuove iniziative di animazione territoriale previste per le prossime settimane, si fa più intenso il percorso verso la redazione della Strategia di Sviluppo che, nel mese di Ottobre, sarà candidata in via definitiva all'"della Regione Puglia.