Federicus: scuole chiuse l'1 ottobre e piano del traffico

l'intero centro storico e la Z.T.L. di Piazza Zanardelli saranno completamente inibite al transito ed alla sosta delle autovetture (compresi i veicoli dei residenti);

tutti i varchi di accesso al centro storico, i varchi di uscita e di emergenza saranno presidiati;

in base agli accessi alla città, il traffico verrà indirizzato verso sei grandi aree di parcheggio per i pullman e per le autovetture e per gli autoraravan, in zone periferiche dell'abitato, che saranno servite da bus navette;

viene regolamentata la circolazione veicolare in occasione dei due cortei (1 e 2 ottobre);

viene modificata la circolazione veicolare nell'area della villa comunale con inversione dei sensi di marcia.

Conto alla rovescia per la festa medioevale "Federicus" che torna dopo due anni e mezzo di stop. Il tema è "D'onor sì degno". Si parte venerdì sera, con il consueto "rito" dell'apertura di Porta Matera ("porta montium") e si andrà avanti sabato 1 e domenica 2 ottobre) nel centro storico, in piazza Zanardelli e in altre strade interessate dallo svolgimento dei due cortei. Si prevede un bagno di folla, considerando appunto che la festa non si teneva dal 2019.Per la sicurezza e per organizzare il regolare svolgimento della manifestazione in tutto il suo ricco programma, il Comando di Polizia locale ha organizzato un piano del traffico e dei parcheggi. In sintesi:Tutte le disposizioni sono consultabili in questa notizia nella nostra agenda.Inoltre con ordinanza del vice sindaco Raffaella Petronelli è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Altamura nella giornata di sabato 1 ottobre. Oltre ai profili relativi alla vivibilità urbana legata al grande afflusso di persone, l'ordinanza di chiusura è diventata una consuetudine sin dalla prima edizione di Federicus.