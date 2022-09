Federicus 2022: il programma e le disposizioni per traffico e parcheggi

La festa medioevale "Federicus" dell'Aps Fortis Murgia si tiene dal 30 settembre al 2 ottobre, con tema "D'onor sì degno".L'intero centro storico e la Z.T.L. di Piazza Zanardelli saranno completamente inibite al transito ed alla sosta delle autovetture (compresi i veicoli dei residenti);Tutti i varchi di accesso al Centro Storico, i varchi di uscita e di emergenza saranno presidiati.Si indicano di seguito gli sbarramenti previsti per la chiusura dell'intero "anello" del "borgo antico" e della Z.T.L. Zanardelli;Piazza Zanardelli angolo sx "Portici Denora" -Via Matera;Via Dei Mille ang. Via S.Martino – (quest'ultima strada per l'occasione, diventa a "doppio senso di marcia" - come pure, a causa dei lavori in corso nelle adiacenti Piazza Zanardelli e via Q.Sella nei tre giorni indicati, vi sarà l'inversione del senso di marcia nelle suddette strade);Viale Martiri angolo via Milano;Viale Martiri ang. Via Zara;Via Veneto ang. Via ParisiVia Vittorio Veneto ang. Via Castello;Piazza Unità D'Italia ang. Corso Federico II di Svevia;Corso Vittorio Emanuele II ang. Piazza Martiri.PARCHEGGI:Sono state individuate delle grandi aree di parcheggio per i pullman e per le autovetture e per gli autoraravan, in zone periferiche dell'abitato, che saranno servite da bus navette, in partenza ogni 30 minuti, secondo una tempistica già collaudata, predisposti dal Comune di AltamuraIdonea cartellonistica indicante le aree in questione, sarà installata a cura degli organizzatori della manifestazione, su indicazione di questo Comando.Le aree di parcheggio sono così dislocate:area A): Viale della Pace e Zona Industrialearea B): Via Cimitero (insenatura ex area Enel)area C): Via Manzoni (parte terminale da Piazza De Napoli sino allo svincolo SS96);area D): zona artigianale (Martin Luther King e via Le Foggie);area E): via V. Russo (parcheggio coperto);area F): via Corato- presso sala ricevimenti "Villa Belvedere" (area privata)– e presso (area privata) frantoio oleario "Perniola"- parcheggio autocaravan.ACCESSI ALLA CITTA'I principali accessi alla Città, durante lo svolgimento della manifestazione, saranno presidiati .Tutti i conducenti dei veicoli dovranno seguire gli itinerari di afflusso e deflusso prestabiliti;Ai pullman ed a tutti i veicoli (ad eccezione di quelli utilizzati dai residenti), sarà impedito l'accesso al centro abitato e quindi dirottati presso le grandi aree di sosta.Si riporta qui di seguito l'ubicazione dei "varchi" che saranno "chiusi" (sbarramento a mezzo di transenne metalliche) durante lo svolgimento della manifestazione.Varco "A" via Gravina angolo via Maddalena: i veicoli provenienti da via Gravina, saranno dirottati su via U.Maddalena per poi sostare nelle aree "A" e "B";Varco "B" via Selva angolo via Bresso: i veicoli provenienti da via Selva, saranno dirottati su via Bresso, per poi poi sostare nelle aree "A" - "B";Varco "B2" via Cimitero angolo Bresso: i veicoli provenienti da via Maddalena per poi sostare nelle aree "A" e "B";Varco "C" via Matera angolo via Treviso: i veicoli provenienti da via Matera, saranno convogliati si via Treviso- via Manzoni, per poi sostare nella area "C";Varco "D" Carpentino ang. Parma: i veicoli provenienti dalla S.P. 41- via Carpentino, saranno convogliati su via Parma- via Manzoni, per poi sostare nella area "C";Varco "E"- Via Corato angolo "rotatoria": i veicoli provenienti da via Corato, saranno indirizzati nell' area "D";Varco "F"- via Bari angolo via Mura Megalitiche: i veicoli provenienti da via Bari, sosteranno nell'area "E" (/parcheggio coperto di via Russo) ed ancora, seguendo la direttrice viaria di via Vecchia Boncammino, per poi sostare nella area "D";Varco "G"- via Santeramo -Mura Megalitiche: i veicoli provenienti da via Santeramo saranno dirottati su via Mura Megalitiche e sosteranno nell'area "E" (parcheggio coperto di via Russo) ed ancora, seguendo la direttrice viaria di via Vecchia Boncammino, sostare nella area "D";Varco "H": Via XXIV Maggio – Via Fornace Corrente Le Fogge: i veicoli provenienti dalla S.P. 151 (via Ruvo) saranno dirottati su via XXIV Maggio e sostare nella area "D";Durante lo svolgimento dei cortei (sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022- ore pomeridiane – serali), saranno posizionati un adeguato numero di dissuasori mobili ad impedire il transito a tutti i veicoli nelle seguenti vie di accesso alla città:Via Bari incrocio con via Baden Pawell;Via Santeramo ang. Via Genova – via Cassano;Via Gravina angolo via Parisi;Via Matera angolo ex Portici Denora;Via Parisi angolo via Piccinni;Via Selva ang. Via Q.Sella;Piazza San. Lorenzo ang. Corso Umberto – via Genova.Inoltre, sarà vietata la sosta e la circolazione temporanea dei veicoli, anche lungo l'intero itinerario dei due cortei sulle strade di rispetto al centro storico, cd. "estramurali" e precisamente: Via Bari-Piazza Unità D'Italia-Corso Vittorio Emanuele-Corso Umberto- Via Milano-Viale Martiri (solo il tratto compreso tra Piazza Zanardelli e Via Milano), Via Dei Mille- – Piazza S.Teresa- Via Vittorio Veneto) - ( l'interdizione alla sosta sarà resa nota oltre che dagli Organi di Polizia Stradale presenti sul posto, da cartelli indicanti il divieto temporaneo);A partire da giovedì 29 e sino a tutto il 2 ottobre 2022 la Polizia Locale provvederà, avendo già emesso ordinanza di divieto di sosta (la n. 353 del 23/9/2022), a liberare l'intero borgo antico dalle autovetture di residenti e non, consentendo, laddove possibile, solo nelle ore notturne l'accesso e la sosta ai residenti.Si comunica inoltre che la situazione viaria della zona di Via Q.Sella, San Martino e Piazza Zanardelli (tratto compreso tra via P.Colletta e via Mastrangelo), sin dalle prime ore della giornata di sabato 1 e fino alle prime ore della giornata di lunedì 3 ottobre, subirà una sostanziale modificazione e precisamente:l'inversione "del senso unico di marcia" veicolare diPiazza Zanardelli: - da angolo Via Matera-Via P.Colletta a Via Mastrangelo;Via Quintino Sella: – da via F. Mastrangelo ad angolo via Selva;l'istituzione del doppio senso di marcia" veicolare di;Via Selva: - da Via San Martino a angolo Via Q.Sella;Via San Martino: - da Via Dei Mille a Via Filangieri.