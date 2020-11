FCA premia la concessionaria Gruppo Maffei

8 foto FCA premia il gruppo Maffei

Nella sede di C.da Quartarella della concessionaria Maffei a Matera, in data 5 novembre, FCA ha conferito il premio Customer First Award for Excellence relativo al primo semestre del 2020 alla concessionaria Gruppo Maffei, la quale è tra i primi concessionari FCA in Europa ad ottenere questo importante riconoscimento.Il premio è una testimonianza concreta dell'eccellenza del servizio fornito al cliente per rendere unica la sua esperienza.La concessionaria Maffei, infatti, ha dimostrato di essere all'altezza delle aspettative in merito a:1. Soddisfazione del cliente2. Processi di Vendita e Assistenza3. Formazione del personale4. Conformità di Showroom e Officina agli standard FCA.Google è il partner ufficiale di FCA in questa iniziativa europea. lI programma Customer First Award for Excellence è supportato infatti dalla tecnologia di Google Cloud.Gruppo Maffei ringrazia per l'apprezzamento mostrato dai suoi Clienti per il quale ha conseguito l'importante riconoscimento, ottenuto con grandi sacrifici in questo difficilissimo contesto storico ed economico, e che diventa uno stimolo a migliorarsi costantemente nel futuro.