Elezioni politiche: ultimi giorni di appelli al voto

Sono gli ultimi giorni della campagna elettorale per le Politiche, sino al sabato del silenzio e alla domenica del voto. Finora ad Altamura la campagna elettorale ha registrato poco interesse da parte della città, fatta eccezione per i fedelissimi e i diretti interessati che sono accorsi alle presentazione dei candidati nei collegi.Finora solo un comizio, che ha visto ad Altamura anche la presenza del presidente della Regione Michele Emiliano e del sindaco metropolitano Antonio Decaro. Ci sono state le presentazioni pubbliche di alcuni candidati. Altre iniziative sporadiche. Ma davvero troppo poco. Di leader nazionali nemmeno l'ombra, non è passato alcun esponente politico di spicco.Si vedrà se questa settimana ci sarà qualche "fiammata" pre-elettorale o se tutto procederà allo stesso modo.Probabilmente questa è una conseguenza dell' estensione dei collegi elettorali che sono molto più ampi del passato "costringendo" i candidati a girare in un numero molto elevato di Comuni per "marcare" la presenza. Sostanzialmente si limitano a farsi vedere, visti anche i tempi compressi di questa brevissima campagna elettorale che si sta giocando sulle tv nazionali. Oppure si mettono in mostra sui social rendendosi visibili, però, solo alle loro ristrette cerchie di contatti e quindi i loro messaggi non arrivano alla stragrande maggioranza della popolazione.