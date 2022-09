Elezioni Politiche, i candidati dei nostri collegi

Liste e partiti che concorrono per i seggi in Parlamento

Entra nel vivo la campagna elettorale delle Politiche che porterà al voto del prossimo 25 settembre. Vediamo quali sono i candidati che parteciperanno alla competizione elettorale nei collegi che interessano la città di Altamura.Alla camera dei Deputati, nel collegio uninominale denominato Puglia 6 - Altamura (che comprende, oltre alla città di Altamura anche i Comuni baresi di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Noci, Poggiorsini, Putignano, Sammichele di Bari Santeramo e Toritto, e i Comuni della provincia di Taranto Castellaneta, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello e Palagiano) i candidati per gli schieramenti sono:(Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati): Rossano Sasso(Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa, Impegno Civico): Domenico Nisi: Beatrice Ottaviani(Azione, Italia Viva): Rosalia Lisi: Tito Anzolin: Sabrina Mafalda LanzillottiMentre per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale Puglia 2 - Andria ci sono:(Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati): Francesco Paolo Sisto(Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa, Impegno Civico): Domenico Lomelo: Michele Coratella(Azione, Italia Viva): Stefania D'Addato: Franco Bartolomei: Pasquale Simone: Nicola Di GennaroPer ciò che riguarda, invece, i collegi plurinominali, al Senato abbiamo un unico collegio regionale, mentre alla Camera ci sono quattro collegi, con la città di Altamura che fa parte del collegio Puglia 3 (Murgia-Taranto).Di seguito lista dei candidati per le varie formazioni politiche.Senato: Licia Ronzulli, Dario Damiani, Laura De Mola, Mauro Antonio CiarambinoCamera: Vito De Palma, Michela Gabriella Nocco, Massimiliano Di Cuia, Lucrezia VinciSenato: Giovanbattista Fazzolari, Isabella Rauti, Ignazio Zullo, Stella MeleCamera: Marcello Gemmato, Lucrezia Mantovani, Marcello Maiorano, Federica De BenedettoSenato: Matteo Salvini, Annarita Tateo, Cosimo Miccoli, Francesca LubelliCamera: Giacomo Conserva, Ilaria Antelmi, Luigi Mastrangelo, Adriana BalestraSenato: Luigi Morgante, Angela Pennetti, Umberto Candela; Tiziana De FeoCamera: Giuseppe Tarantino, Giovanna Tomai, Pierfilippo Marcoleoni, Pasqua LupoliSenato: Francesco Boccia, Valeria Valente, Antonio Misiani, Loredana CaponeCamera: Ubaldo Pagano, Francesca Viggiano, Sebastiano Stano, Barbara PanunzioSenato: Ilaria Cucchi, Domenico Caporusso, Caterina Marini, Vincenzo PuzzovioCamera: Angelo Bonelli, Elisabetta Piccolotti, Giovanni Michele Carbotti, Sonia FornaroSenato: Giuseppe Tomaselli; Maria Rosaria Larizza; Bruno Gambardella, Monica BraccoCamera: Cosimo Carriero, Rita Di Sano, Giordano Masini, Ilaria DonatioSenato: Margherita Rebuffoni, Angela D'Amato, Cinzia Leone, Vincenzo PresuttoCamera: Anna Macina, Giuseppe L'Abbate, Paola Vitale, Emanuele ScagliusiSenato: Mario Turco, Gisella Naturale, Antonio Salvatore Trevisi, Maria LorussoCamera: Pasqua L'Abbate, Iunio Valerio Romano, Angela Masi, Giorgio LacasellaSenato: Teresa Bellanova, Nunzio Angiola, Nunzia Cinone, Lorenzo FrattaroloCamera: Mara Carfagna, Massimiliano Stellato, Anna Maria Gentile, Nicola LagrecaSenato: Angelo Leo, Elena Pallara, Michele Ladisa, Patrizia CarlucciCamera: Laura Marchetti, Giancarlo Di Stadio, Alessandra D'Avolio, Matteo SpadaroSenato: Tonino Mosaico, Elisa Melchiorre, Antonio Catucci, Angela IudiciCamera: Domenico Conversa, Serena Donnini, Vincenzo Stellaccio, Silvana BarbieriSenato: Raffaele Cesario, Camilla Campanella, Massimo Garruto, Michela DistratisCamera: Mariantonella Rizzo, Cosimo Breccia, Margherita Sammarco, Fabio ColucciPer ciò che riguarda la suddivisione dei seggi, rispetto al passato alla Puglia non spettano più 42 seggi alla Camera e 20 al Senato, ma i deputati eletti nella regione saranno 27 e i senatori 13. In particolare dei 27 deputati, 10 usciranno dai collegi uninominali e 17 dai "listini" plurinominali, mentre al Senato saranno 5 gli eletti dai collegi uninominali e 8, invece, quelli che verranno presi dal plurinominale.