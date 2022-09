Elezioni politiche ad Altamura: affluenza quasi al 60%

Affluenza in netto calo rispetto al 2018. Alle elezioni politiche di ieri ha votato il 59,6% degli aventi diritto. Nel 2018 la percentuale di partecipazione al voto è stata del 74,7%.Il dato di Altamura è leggermente superiore alla media della provincia di Bari che è stata del 58,3%. Come per tutto il Sud, l'affluenza è stata inferiore a quella nazionale, pari al 63,9%.