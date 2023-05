Elezioni: Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte ad Altamura

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia venerdì 12 maggio per una serie di incontri pubblici sul territorio. La prima tappa ad Altamura, dove alle 11.30 sarà in piazza Duomo con il candidato sindaco M5S, Michele Loporcaro.Poi proseguirà in altri Comuni chiamati al voto, per concludere il programma in serata a Brindisi.