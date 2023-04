Elezioni comunali: nominati gli scrutatori

Elenco scrutatori titolari Elezioni amministrative 2023 Elenco scrutatori supplenti Elezioni amministrative 2023

L'altro ieri la Commissione Elettorale Comunale ha provveduto alla nomina dei 244 scrutatori, da destinare ai seggi per la consultazione amministrativa del 14 e 15 maggio 2023.La commissione ha provveduto alla nomina di tutti i cittadini disoccupati/inoccupati che avevano manifestato la loro disponibilità a svolgere l'incarico mediante spid, in seguito all'avviso pubblicato sul sito dell'ente dal 6 al 31 marzo 2023.Successivamente si è proceduto, mediante sorteggio, ad individuare i restanti scrutatori titolari occorrenti e a formare una graduatoria di supplenti, dalla quale si attingerà in caso di rinunce/impedimenti da parte dei titolari. Le nomine dei titolari saranno direttamente notificate agli indirizzi di residenza nei prossimi giorni, a cura dei messi comunali.Gli elenchi degli scrutatori nominati e dei supplenti sono pubblicati sul sito del Comune: www.comune.altamura.ba.it . Ne diamo pubblicazione anche in questa pagina.