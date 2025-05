Referendum 8 e 9 giugno: sorteggio degli scrutatori

«Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»;

«Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»;

«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»;

«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»;

«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»

Domani, alle ore 11, nella sala consiliare, la commissione elettorale comunale procederà all'estrazione degli scrutatori per le consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, tra coloro che hanno presentato l'istanza nei termini. Nel sorteggio sarà data priorità ai disoccupati/inoccupati, come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse.Si voterà per cinque referendum popolari abrogativi - quindi cinque schede - con le seguenti denominazioni:Le elezioni si terranno nelle giornate di domenica 8 (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 9 (dalle ore 7 alle 15) giugno 2025. Possono votare i cittadini italiani che, alla data dell'8 giugno 2025, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.Ad Altamura le sezioni sono 60.