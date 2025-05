Referendum 8 e 9 giugno: nominati gli scrutatori

Elenco scrutatori titolari Referendum 2025

Questa mattina, nella sala consiliare, in seduta pubblica la commissione elettorale comunale ha provveduto all'estrazione dei nominativi degli scrutatori per le consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, tra coloro che hanno presentato l'istanza nei termini. Nel sorteggio, svolto tramite procedura con computer, è stata data priorità ai disoccupati/inoccupati, come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse.E' stato redatto l'elenco dei 184 scrutatori effettivi, con l'indicazione della sezione e della scuola. Inoltre è stato redatto una graduatoria per i supplenti.Gli scrutatori nominati riceveranno una comunicazione ufficiale a casa con notifica del Comune. Ad Altamura le sezioni elettorali sono 60. I presidenti di seggio, invece, vengono nominati dalla Corte d'Appello di Bari.