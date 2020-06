Due consigli comunali sul consuntivo 2019

Oggi e domani è convocato il consiglio comunale. La maggioranza è chiamata ad approvare il rendiconto della gestione 2019. Finora il centrosinistra è stato compatto nei voti riguardanti l'attività dell'amministrazione comunale. Il bilancio di previsione annuale e triennale, peraltro, è stato approvato con anticipo rispetto a numerosi altri Comuni, quindi non si temono problemi per la tenuta della compagine di governo.Molta tensione tra i diversi schieramenti c'è stata nelle sedute precedenti in cui sono stati approvati i regolamenti sull'Imu e sulla Tari. Ma la discussione non si è infervorata su questi bensì su un altro tema, non all'ordine del giorno, vale a dire la continuità delle riprese televisive per fare conoscere ai cittadini l'attività svolta nel consiglio comunale. Un'attenzione eccessiva è stata data a questo argomento. Nessuna parola, invece, è stata spesa sui numerosi altri mezzi di comunicazione (stampa, radio, web), finora praticamente discriminati, eppure altrettanto validi per fare conoscere e dare pubblicità alle attività dei consigli comunali e soprattutto per approfondire la conoscenza degli atti approvati.Oltre alle prove "muscolari" tra maggioranza e opposizione, alle urla, alla dialettica, è giusto che i cittadini conoscano in dettaglio anche i contenuti delle delibere volta per volta approvate. La questione va affrontata in maniera integrata. Ciascun mezzo di informazione e comunicazione raggiunge un pubblico, volta per volta diverso; quindi tutti sono utili per raggiungere l'obiettivo di rendere noti e conoscibili i contenuti e i dettagli sull'attività politica e amministrativa svolta dall'organo eletto dai cittadini. Spiegare un bilancio, ad esempio: meglio se i numeri sono scritti nero su bianco anziché "volare" tra i banchi dell'aula.