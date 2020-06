Due auto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco

Questo pomeriggio due auto sono state avvolte dalle fiamme in via Cerignola, nella zona di via Santeramo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Successivamente si farà una verifica per accertare le cause.La strada è stata avvolta da un intenso fumo che ha annerito pure le pareti di una palazzina.Sul posto sono intervenuti pure i Carabinieri e la Polizia locale.Seguono aggiornamenti