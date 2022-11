Domenica calcistica: i divieti nell'area dello stadio

Per la gara tra Team Altamura e Barletta. Per pubblica sicurezza

sono vietati il transito e la sosta dei veicoli in via Mura Megalitiche, tratto compreso tra via IV Novembre e via Vecchia Buoncammino;

sono vietati il transito e la sosta dei veicoli in via Barnaba (stradina di collegamento tra viale M. Fenice Chironna e via Vecchia Buoncammino);

è vietato il transito in viale M. Fenice Chironna, tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Vecchia Buoncammino (tranne casi debitamente autorizzati dagli organi di Polizia Stradale presenti in loco).

Per ragioni di pubblica sicurezza, in questa domenica calcistica saranno anticipati gli orari di chiusura delle strade nella zona dello stadio D'Angelo in occasione della partita di calcio di serie D, girone H, tra la Team Altamura e la squadra del Barletta.Un'ordinanza del Comando di Polizia Locale dispone che il giorno 27 novembre 2022 dalle ore 12 alle ore 18:Sarà apposta segnaletica mobile per indicare i divieti.