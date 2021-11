Covid: provincia di Bari, aumentano i casi registrati nelle scuole

Sono 82 i casi positivi al Sars Cov 2 registrati nell'ultima settimana, dall'8 al 14 novembre, nelle scuole di Bari e provincia. Di questi 19 sono docenti e 63 alunni. Nella settimana precedente i casi erano stati 12, quindi rispetto a sette giorni prima si registra un netto aumento. Anche ad Altamura si sono registrati dei casi con i conseguenti provvedimenti di quarantena in qualche scuola.I dati vengono raccolti dal dipartimento di prevenzione della Asl che ha attivato uno specifico gruppo di lavoro per la scuola presso l'Eic (epidemic intelligence center) che si occupa del tracciamento nei 311 istituti scolastici del territorio provinciale. Le positività dell'ultima settimana prevalgono nella scuola primaria (38), 22 negli istituti secondari di primo grado, 14 nelle scuole dell'infanzia e 8 negli istituti secondari di secondo grado. ''Il numero più significativo di positivi - rileva la Asl - si riscontra nelle fasce di età non ancora coperte e protette dalla vaccinazione. L'aumento progressivo dei casi di positività nelle scuole è riconducibile alla attuale situazione epidemiologica''.Secondo Sara De Nitto, referente Covid scuole del dipartimento di prevenzione, ''i casi positivi in ambito scolastico originano da casi cosiddetti indice che si sviluppano prima in ambito famigliare e lavorativo - spiega - nella maggior parte dei casi la positività si sviluppa in soggetti non vaccinati e, una volta arrivato a scuola, il caso viene subito identificato e isolato con il sistema di contact tracing''. Il monitoraggio è frutto di un'attività costante e capillare di un gruppo di lavoro dedicato alla sorveglianza del mondo scuole, operativo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, compresi sabato e domenica. ''La tempestività della segnalazione da parte dei dirigenti scolastici permette di stoppare la catena di contagio entro le 24 ore - aggiunge Severina Cavalli, coordinatrice del team scuole Eic - ci muoviamo a tempo zero, in modo tale da limitare al minimo e addirittura azzerare la diffusione del contagio, evitando che la scuola faccia da moltiplicatore, non è una conta dei contagi passiva, ma un servizio attivo che permette di prevenire i focolai''.La Asl sta effettuando anche un monitoraggio con i tamponi salivari in 9 scuole sentinella di Bari e provincia (c'è anche una scuola di Altamura), per alunni di età compresa fra i 6 e i 12 anni. Su oltre 4mila test eseguiti, sono emersi finora due casi positivi. ''Grazie al monitoraggio e all'intervento tempestivi e alla copertura assicurata dalla vaccinazione - conclude l'azienda sanitaria - la scuola non rappresenta al momento un amplificatore di contagi''.