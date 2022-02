Covid: in calo i casi rilevati nelle scuole

Sono in calo i casi rilevati nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio della Città metropolitana di Bari. Lo ha reso noto la Asl Bari. In base ai dati comunicati, sono in tutto 887 (821 alunni e 66 operatori scolastici) le nuove positività che hanno interessato le scuole nella scorsa settimana a fronte dei 1103 casi presi in carico in quella precedenti dagli operatori Eic, centrale operativa della sorveglianza sanitaria Asl.Nel dettaglio del report scuole, le positività sono così distribuite: 253 nelle scuole superiori (239 alunni e 14 personale), 238 nella scuola primaria (226 alunni e 12 personale), 200 nelle scuole dell'infanzia (173 alunni e 27 personale) e 196 nelle scuole secondarie di primo grado (183 alunni e 13 personale). Le classi in quarantena sono 40, in numero decisamente ridotto rispetto alle 255 della settimana precedente.