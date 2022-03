Covid: i casi rilevati a scuola scendono ancora

La circolazione del virus in ambito scolastico continua ad essere in calo: sono infatti 535 i casi registrati nella settimana 28 febbraio-6 marzo, ancora in diminuzione rispetto ai 606 dei sette giorni precedenti. Delle attuali 535 positività, 488 sono riferite agli alunni e 47 agli operatori scolastici. I dati sono stati resi noti dalla Asl di Bari che elabora ogni settimana i dati sui casi rilevati a scuola, tramite l'apposita squadra di sorveglianza (nella foto).Il numero dei positivi si è notevolmente ridotto sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado. Nel dettaglio del report scuole, i casi positivi sono così distribuiti: 187 nelle scuole primarie (173 alunni e 14 personale scolastico), 178 nelle scuole secondarie di secondo grado (162 alunni e 16 personale scolastico), 80 nelle scuole dell'infanzia (77 alunni e 3 personale scolastico) e 90 nelle scuole secondarie di primo grado (76 alunni e 14 personale scolastico). Nelle ultime settimane si è notato un calo evidente anche nella scuola della infanzia".In tutta la provincia di Bari le classi che attualmente sono interessate da un provvedimento di quarantena sono 38, quasi dimezzate rispetto alle 61 della settimana scorsa. Nel dettaglio le classi isolate sono così distribuite: 7 nella scuola della infanzia, 2 nella scuola primaria, 5 nella scuola secondaria di primo grado e 24 nelle scuole secondarie di secondo grado.