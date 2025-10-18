Coppia di coniugi di Altamura coinvolta in incidente in autostrada, morto l'uomo

Una coppia di coniugi residenti ad Altamura è stata coinvolta in un tragico incidente stradale in autostrada, sulla A16, vicino al casello di Grottaminarda, in direzione di Napoli. La notizia è riportata da AvellinoToday.L'uomo di 62 anni ha perso la vita. La moglie, di 53 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Avellino per traumi e fratture.Secondo la ricostruzione riportata, l'auto sarebbe uscita di strada poco prima del casello autostradale di Grottaminarda, finendo contro le barriere. Le cause sono da accertare. L'impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Vallata. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino dove è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.Gli accertamenti sono condotti dalla Polizia stradale.Una notizia tristissima che sta sconvolgendo la comunità altamurana.Seguiranno aggiornamenti